“Consegnati i cinquemila nuovi banchi richiesti dalle scuole piacentine”

“Consegna effettuata: gli oltre cinquemila banchi richiesti dalle scuole del piacentino sono ora tutti a disposizione degli istituti della provincia”.

Ad affermarlo i parlamentari del M5S Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi: “Si tratta, nel dettaglio, di 3.848 banchi tradizionali e 1.226 sedute innovative che soddisfano completamente il fabbisogno espresso dagli istituti del nostro territorio. Le scuole della Provincia, come quelle di tutta Italia, da anni avevano bisogno di nuovi banchi, una necessità divenuta ancora più pressante a seguito dell’emergenza Covid. Ebbene, in pochi mesi è stata bandita la gara, sono stati fabbricati circa due milioni e mezzo di sedute dalle imprese vincitrici e ora sono stati consegnati tutti i banchi in un significativo numero di province. Piacenza è una di queste”.

“Dopo anni di tagli, finalmente nel comparto scuola sono stati fatti investimenti imponenti, pari a quasi otto miliardi di euro – sottolineano i parlamentari pentastellati -. Si pensi ad esempio ai 130 milioni del Decreto Cura Italia per la pulizia straordinaria degli ambienti e l’acquisto dei dispositivi di protezione, al Decreto Rilancio 2 di agosto per ulteriori interventi di edilizia scolastica, al decreto Ristori di ottobre che ha stanziato 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, al Ristori Bis ha immesso altri 2,4 milioni per la sostituzione del personale che usufruisce dei congedi. Risorse che non si vedevano da decenni e che servono e serviranno ad assumere nuovo personale, nuovi docenti, a rinnovare l’edilizia scolastica, alla digitalizzazione. Insomma, a costruire la scuola del presente e del futuro”.