Contagi nelle scuole, Piacenza seconda in Regione secondo l’analisi di Wired.it.

Il sito ha pubblicato un report incentrato sui contagi tra studenti e personale scolastico, dopo aver chiesto al ministero della Pubblica Istruzione di poter avere accesso ai dati, aggiornati al 31 ottobre, raccolti attraverso un questionario ad hoc compilato dai dirigenti scolastici. In provincia di Piacenza hanno risposto i presidi delle scuole di Borgonovo, Cadeo, Carpaneto, Castelsangiovanni, Castellarquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Piacenza, Pianello, Podenzano, Pontedellolio, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, segnalando complessivamente 289 contagi tra scuole elementari, medie e superiori.

Questi dati mettono in evidenza come a Piacenza, dall’inizio delle scuole al 31 ottobre, si siano verificati 7,820 casi di positività ogni mille studenti e docenti. Un valore superato solo dalla provincia di Rimini, dove si raggiunge invece 8,130 casi. Un valore che non stupisce: nei report settimanali dell’Ausl di Piacenza viene sempre sottolineata la diffusione dei positivi rispetto alla popolazione piacentina, con valori più simili a quella della vicina Lombardia del resto dell’Emilia Romagna.

LA GRAFICA INTERATTIVA