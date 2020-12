“Conte smantella le misure contro i clandestini”, banchetto informativo di FdI

“Le politiche del Governo giallo-rosso in materia di immigrazione e sicurezza sono semplicemente sconcertanti” lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza che annuncia “un banchetto per informare i cittadini di queste decisioni scellerate, che si terrà domani, sabato 5 dicembre dalle 9 e 30 alle 12 e 30, presso Piazza Cavalli – Portici INA”.

Per i locali esponenti del movimento politico di Giorgia Meloni “approfittando del fatto che i cittadini sono comprensibilmente concentrati nel tentativo di capire se potranno celebrare o meno il Santo Natale con i propri cari, il Governo Conte sta smantellando in parlamento le misure di contrasto dell’immigrazione clandestina. Un atteggiamento intollerabile e contro il quale Fratelli d’Italia si è mobilitato in tutto il Paese”.

“L’iniziativa del nostro movimento – rimarca il coordinamento provinciale di FdI – si svolgerà nel pieno rispetto delle limitazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19, con un numero di persone contingentato al banchetto, distanziamento, mascherine e gel, anche per rispetto di tutti quegli esercenti piacentini che, loro malgrado, sono ancora impossibilitati o fortemente limitati nella possibilità di svolgere il proprio lavoro”.