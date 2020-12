Controlli anti-Covid, due esercizi commerciali chiusi e 65 sanzioni in una settimana

Proseguono i controlli anti Covid a Piacenza e in provincia, sulle arterie principali, sulle zone di confine e ai caselli autostradali a cura di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il supporto delle Specialità e del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato, dei militari delle Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) dei Carabinieri ed in concorso con i servizi disposti dalle Polizie locali del territorio con l’ausilio, nel fine settimana, anche di pattuglie appiedate.

Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre – il bilancio comunicato dalla Prefettura di Piacenza – le Forze di polizia statali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 442 servizi con l’impiego di 891 uomini. Con specifico riguardo alla vigilanza sul rispetto delle normative anti-covid, sono state oggetto di verifica 1.002 persone e 145 attività o esercizi commerciali: 59 le sanzioni a carico di cittadini e 6 a carico di esercizi commerciali per violazione norme anti-Covid; di questi, due sono stati chiusi in via provvisoria. Nel solo fine settimana, sono state controllate 355 persone e 55 attività commerciali e sono stati sanzionati 20 cittadini.

“La classificazione della Regione Emilia Romagna in zona gialla non deve far abbassare la guardia – è l’appello della Prefettura -. Forte deve essere il senso di responsabilità di ognuno di noi nelle attività quotidiane, evitando potenziali e pericolosi assembramenti e ricordando sempre che il Covid si muove con le persone. I controlli ci sono e saranno ulteriormente intensificati in occasione delle prossime settimane, ma resta fermo che nessuna azione di controllo può sostituire il buon senso e la collaborazione dei singoli cittadini come è sempre avvenuto in questi mesi da parte della comunità piacentina”.