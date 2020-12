Controlli della polizia non solo covid: 6 arresti e 12 denunciati

Si sono intensificate le attività di controllo della questura di Piacenza, disposte di concerto con la Prefettura. Un’attività mirata sia a vigilare il rispetto delle restrizioni anti covid, sia a presidiare il territorio. Nelle ultime 3 settimane sono stati impiegati 672 uomini, tra Digos reparti delle Volanti e squadra mobile, reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, per 336 servizi, oltre 100 alla settimana.

Sono state 2405 le persone controllate, di cui 40 sanzionate per la normativa anticovid, mentre una persona è stata denunciata per violazione della quarantena. Sette gli esercizi commerciali controllati: in uno di questi, un hotel, è risultata essere in corso una cena di compleanno. I partecipanti, 13 in tutto, sono stati sanzionati: la normativa prevede la possibilità di consumare pasti in strutture ricettive solo per gli ospiti pernottanti. Eccezione che la polizia, dopo gli accertamenti del caso, non ha confermato, in quanto i 13 sanzionati non erano registrati per la notte.

In seguito a controlli sono stati individuati 10 cittadini stranieri per i quali è stata disposta l’espulsione (in 5 casi) oppure l’ordine del questore a lasciare lo Stato (in 4 casi); nei confronti di un cittadino comunitario è stato disposto l’allontanamento. La divisione anticrimine inoltre ha comunicato 4 avvisi orali e 6 fogli di via.

Sei le persone arrestate in queste settimane: il piromane fermato nei pressi del mercato ortofrutticolo, un ragazzo arrestato per droga, i quattro arrestati all’Infrangibile dopo l’assalto a Norauto di ieri sera. Altre 12 persone sono state invece denunciate (tra queste i ragazzi trovati in compagnia del giovane spacciatore nei giorni scorsi).

“In un periodo difficile di emergenza sanitaria – sottolinea la questura – l’attività della polizia si è concentrata non solo sul rispetto delle varie normative anticontagio, ma ha svolto anche un’efficace attività di controllo del territorio, con grande attenzione alle periferie, individuando situazioni di disagio come il mercato ortofrutticolo. La squadra mobile nei giorni scorsi ha arrestato il responsabile di una serie di incendi. Non è venuta meno anche l’attività di prevenzione, con il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza trascurare impiego della sicurezza pubblica. Vanno sottolineato i ruoli importanti svolti dal reparto prevenzione crimine, che il Ministero mette a disposizione settimanalmente, e che nei giorni scorsi è stato impiegato anche a Castelsangiovanni, così come dalla Digos, che ha svolto un’efficace attività di mediazione in situazioni delicate legate alla logistica, per evitare che non si esasperino gli animi. Piacenza sta rispondendo bene a tutte queste attività, perché è chiaro che sono finalizzate a reprimere ma a sensibilizzare la cittadinanza. Dobbiamo infine ringraziare proprio i cittadini, che spesso forniscono pronte segnalazioni e ci consentono di intervenire prontamente; di questo siamo grati”.