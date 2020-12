Coopstartup Emilia Ovest: prorogata al 31 gennaio 2021 la scadenza del bando

È prorogata al 31 gennaio la scadenza per candidarsi a “Coopstartup Emilia Ovest. Costruiamo il futuro”, il bando promosso da Legacoop Emilia Ovest e Coopfond per selezionare i 5 migliori progetti imprenditoriali cooperativi delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. In palio 60 mila euro, oltre ad una serie di servizi per tutti i partecipanti, quali formazione, tutoraggio e accompagnamento.

L’iniziativa è rivolta a gruppi composti da almeno tre persone (numero minimo di soci per la costituzione di una cooperativa), sono ammessi tutti i settori economici, con una particolare attenzione alla propulsione innovativa (tecnologica, organizzativa, produttiva, sociale), alle priorità fissate dall’Onu nell’Agenda 2030 e agli indirizzi del Green New Deal.

“Abbiamo deciso di posticipare di un mese la scadenza – afferma Edwin Ferrari, Presidente di Legacoop Emilia Ovest – per dare il tempo necessario a chi abbia il desiderio di mettersi in gioco con un’idea di impresa e sfruttare al meglio gli strumenti formativi di Coopstartup (nella fase di apertura del bando il corso online “Ten Steps and Go“). Pensiamo che progetti come Coopstartup rappresentino un’opportunità di rilancio in una fase complessa come quella che stiamo attraversando. Speriamo quindi che siano in tanti a voler condividere con noi la loro idea di impresa, per vederla crescere e svilupparsi in un articolato percorso che vede nel tutoraggio a 360 gradi il suo elemento di forza”.

“In questa fase, insieme ai partner del bando – aggiunge Daniela Cervi, responsabile attività istituzionali e promozione di Legacoop Emilia Ovest – stiamo coinvolgendo molti attori del territorio per individuare progetti imprenditoriali in nuce, che possano trovare in Coopstartup le risorse e il supporto necessari a prendere forma”.

Il bando è online sul sito www.coopstartup.it/emiliaovest