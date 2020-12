Corriera esce di strada e finisce in un giardino.

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l’incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio del 3 dicembre lungo la Strada Provinciale 412 all’altezza di Strà (Alta Valtidone). La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione, il mezzo di Seta, in servizio extraurbano, avrebbe urtato un trattore agricolo per poi uscire di strada e concludere la sua corsa nel giardino di una abitazione privata, abbattendo alcuni alberi.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 con il personale infermieristico e l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, insieme ai vigili del fuoco di Castelsangiovanni. Ferito l’autista della corriera, mentre tre ragazzi che viaggiavano a bordo del mezzo sono rimasti lievemente contusi. Il conducente è stato condotto in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

SETA APRE INDAGINE INTERNA – “Il mezzo – ricostruisce l’accaduto Seta in una nota giunta in redazione – era partito alle ore 13:50 dall’autostazione di Piacenza ed era ormai prossimo a terminare la corsa allorché, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada dopo aver affrontato una semicurva all’altezza del santuario della Beata Vergine Madre delle Genti, abbattendo alcune piante e terminando la corsa nel giardino di un’abitazione privata. A bordo del bus erano presenti pochissimi passeggeri, in prevalenza studenti che facevano rientro a casa da scuola: fortunatamente, nessuno di loro ha riportato conseguenze fisiche”.

“L’autista, invece, ha lamentato diverse contusioni ed è stato preso in carico dai sanitari del servizio 118, prontamente accorsi sul posto a seguito della chiamata effettuata da parte degli operatori della centrale operativa piacentina di Seta, a loro volta avvisati via radio dell’incidente da parte del conducente del bus. La centrale operativa di Seta ha inoltre disposto l’invio sul posto di un mezzo sostitutivo, che ha preso in carico i passeggeri portandoli a destinazione. L’esatta dinamica dell’episodio verrà stabilita dai Carabinieri di Pianello, che hanno effettuato i rilievi del caso ed ai quali sono state consegnate le immagini registrate dalla telecamera installata a bordo del mezzo Seta. L’azienda, come da prassi in caso di incidente, ha aperto una procedura di indagine interna”.

“Seta – conclude il comunicato -, nel riscontrare con sollievo che l’episodio ha avuto esiti fortunatamente non gravi per le persone coinvolte, esprime un sincero ringraziamento agli operatori sanitari, alle forze di polizia ed ai Vigili del Fuoco per il tempestivo ed efficace intervento. L’azienda esprime inoltre un augurio di pronta guarigione al proprio dipendente, in servizio come autista di mezzi pubblici da circa trent’anni ed apprezzato per la sua professionalità”.