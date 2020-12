Corso per amministratori di condominio al Tramello, 47 iscritti

L’istituto Tramello, nonostante la spiacevole situazione causata dal Covid-19, non si ferma.

Malgrado il virus e le difficoltà nell’organizzare incontri, il corpo docenti ha fatto in modo che, anche quest’anno, gli alunni delle classi quinte potessero frequentare il corso di amministratore di condominio. Il Tramello è stato il primo, a livello nazionale, a seguire questo percorso formativo. Con il passare degli anni questa iniziativa ha acquisito sempre più interesse, al punto che gli iscritti quest’anno sono ben 47, ed è proprio grazie ai professori che hanno dato il via a questo percorso. Il corso fornisce l’abilitazione allo svolgimento delle attività di amministrazione di condominio che è, e sarà, un lavoro sempre presente e completa la figura del geometra, offrendo ulteriori sbocchi lavorativi. Inoltre, per gli studenti, il corso è disponibile a costi inferiori e, in casi eccezionali, è anche gratuito per renderlo disponibile a tutti.

L’iscrizione è valida un anno ed è comprensiva dei vari aggiornamenti, offrendo anche la possibilità di collaborare con amministratori di condominio. Il primo incontro si è tenuto il 5 dicembre presso la Sala Convegni della Banca di Piacenza, nella quale si sono già svolte 68 assemblee condominiali da ottobre a ora. Dopo la presentazione generale a cura del Professore Caminati, ha preso parola il Presidente del Centro studi della Confedilizia, nonché Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani. Egli, dopo averci accolti calorosamente e prima di iniziare ad esporre i primi concetti teorici ha raccontato della sua esperienza come ex professore del Tramello. Per concludere, ha condiviso con i presenti un concetto fondamentale: “Non bisogna mai prendere per giuste le notizie che sentiamo, dobbiamo sempre analizzare e prendere in considerazioni altre ipotesi, dopo di che prenderemo quella da noi ritenuta più appropriata. Quest’ultima non è detto che sarà quella giusta, ma basta sia scelta con coscienza.”

Questo pensiero, a parer mio, è fondamentale, perché più competenze acquisiamo e meno saranno le occasioni in cui ci inganneranno.

Federica Ottonelli, 5A dell’istituto Tramello