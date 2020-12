Piacenza perde una delle sue cattedrali verdi: ai Giardini Margherita è crollato uno dei cedri del Libano che impreziosiscono l’area verde.

Evidentemente il peso della nevicata di queste ore è stato eccessivo per l’albero: sul posto nella tarda mattinata del 28 dicembre era intervenuta una squadra di 5 uomini dei vigili del fuoco, per cercare di metterlo in sicurezza.

I rami, carichi di neve, infatti si erano piegati. Ma l’albero ha ceduto di netto, proprio mentre era in corso l’intervento dei vigili che, per fortuna, sono rimasti illesi.

Nelle foto, l’albero a terra con le radici scoperte che spiccano sul manto candido dei giardini. Il Comune provvederà alla chiusura di tutte le aree verdi per motivi di sicurezza.