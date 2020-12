Dai giocatori del Piace doni di Santa Lucia per i piccoli ricoverati in Pediatria

Campioni non solo sul campo, ma anche nella solidarietà. I giocatori del Piacenza Calcio hanno voluto festeggiare l’imminente Santa Lucia, tradizionalmente appuntamento per i regali ai più piccoli, con un bellissimo gesto a favore dei bimbi e ragazzi ricoverati in Pediatria all’ospedale di Piacenza.

Gli atleti hanno raccolto i fondi e avrebbero voluto consegnarli di persona, portando il loro sorriso in reparto. Purtroppo, viste le misure di sicurezza previste in ospedale, la visita non è stata possibile.

Francesco Maio, in rappresentanza di tutto il collettivo, ha quindi consegnato i doni al primario del reparto, Giacomo Biasucci, e alle coordinatrici Barbara Cavalli e Nadia Malvicini.

Il pensiero è stato molto gradito da tutti i piccoli ricoverati, che si sono visti recapitare libri e giocattoli.