Dal collezionista Fabrizio Milani 600 film e cartoni gli ospiti della residenza Santo Stefano

Anche gli assessori ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili, Federica Sgorbati e Luca Zandonella, unitamente al consigliere comunale Francesco Rabboni, erano presenti mercoledì 22 dicembre alla consegna di oltre 600 film e cartoni animati – tra DVD e VHS – che il collezionista Fabrizio Milani ha donato agli ospiti della residenza Santo Stefano, gestita da Asp “Città di Piacenza”.

“Una vera e propria sorpresa natalizia”, spiegano gli assessori Sgorbati e Zandonella, che con il raccordo del consigliere Rabboni hanno seguito l’iniziativa: “Da diversi mesi, ormai, le persone accolte presso la struttura stanno affrontando sacrifici considerevoli a causa dell’emergenza sanitaria, che li ha costretti a una residenzialità forzata e a una forte riduzione delle visite, per lunghi periodi addirittura vietate. Dopo qualche istante di stupore, hanno letteralmente preso d’assalto il carrellino che trasportava il materiale, che sarà catalogato e messo a disposizione dell’intera residenza”.

“Ringraziamo di cuore Fabrizio Milani, non nuovo a questi gesti di generosità e condivisione di cui, in passato, ha beneficiato ad esempio la biblioteca di strada dell’Infrangibile, nonché la direttrice di Asp Cristiana Bocchi e Brunello Buonocore, per la disponibilità e la collaborazione”.