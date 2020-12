Dalla 50&Più derrate alimentari per la mensa dei poveri e donazioni pro Amop e Lilt

Solidarietà per i poveri e per la ricerca e la prevenzione contro i tumori da parte della 50&Più di Piacenza, l’Associazione che da oltre 50 anni si impegna per lo sviluppo culturale e la valorizzazione degli over 50.

Guidata dal Presidente Franco Bonini, ha compiuto, in questi giorni, un piccolo gesto per la mensa dei poveri dei frati francescani di padre Secondo in Santa Maria di Campagna. Con le offerte raccolte la 50&Più ha acquistato derrate alimentari per la mensa dei poveri, consegnate a Padre Secondo “con l’auspicio – ha detto il presidente Franco Bonini, a nome del Consiglio Direttivo – di dare una mano, in questi giorni di festa, a chi è in difficoltà”.

Il Consiglio straordinario del Direttivo della 50&Più di Piacenza ha, inoltre, deciso di fare due donazioni all’AMOP (Associazione Piacentina Malato Oncologico) di Piacenza e alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Piacenza.