Digital export manager, opportunità preziosa per le imprese. Webinar di Confapi Industria

Digital export manager e web marketing internazionale: un’opportunità preziosa per le imprese. Se ne è parlato nel webinar molto partecipato che Confapi Industria Piacenza ha organizzato l’altro giorno nell’ambito dell’attività di consulenza e formazione per le aziende proposta dall’associazione.

“Digital export e web marketing internazionale come strumenti di crescita per il business all’estero delle Pmi” è stato il titolo dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con la società Findelbarba e Kaiti Expansion. A intervenire, chiarendo innanzitutto cosa si intenda per “web marketing internazionale”, è stata Giulia Pellegrini che è digital strategic di Kaiti Expansion: a lei dunque il compito di evidenziare che “il marketing internazionale non è vendere prodotti in un mercato estero, ma sviluppare un piano strategico e operativo di presenza e azione, integrato in una più ampia visione di marketing della propria azienda”. “E questo vale anche quando parliamo di web marketing internazionale – chiarisce Pellegrini – ecco perché la figura del digital export manager risulta fondamentale e strategica”. Di fatto i focus su cui ci si sofferma sono il mercato, il target dei consumatori e quello dei competitor.

Alessandro Piccinini ha invece illustrato una nuova strategia di business con Linkedin Sales Navigator: “Si tratta di uno strumento di social selling grazie al quale si utilizza la propria rete di contatti sui social network per vendere – spiega – è molto utile perché permette di accedere a strumenti di analisi sulle caratteristiche delle aziende”. Infine la società Findelbarba, specializzata nell’international business development, ha messo sotto i riflettori il suo metodo di lavoro che prevede sia il supporto alle aziende nella realizzazione di processi di sviluppo nei mercati esteri sia una consulenza personalizzata con le aziende.

“In ottemperanza alle normative anticontagio Confapi Industria Piacenza ha sostituito i suoi incontri in presenza con webinar e iniziative online – spiega il direttore Andrea Paparo – questo webinar ha riscosso particolare interesse e ne siamo soddisfatti perché come associazione cerchiamo sempre di promuovere incontri utili per le imprese”.