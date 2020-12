Dipendenti pubblici in sciopero a Piacenza “Più assunzioni e sicurezza”

Nella mattinata del 9 dicembre, un presidio di dipendenti pubblici piacentini in sciopero davanti all’Ospedale Civile di Piacenza.

“Una astensione generale dal lavoro non avvenuta a cuor leggero ma ‘necessaria’ – spiegano i sindacati – per rivendicare gli investimenti e quanto serve a migliorare il servizio a cittadini e imprese. Per esempio, un servizio pubblico di qualità non può andare avanti senza assunzioni. Dal 2008 al 2018 ci sono state meno di 212 mila assunzioni nel pubblico. Come fare a fornire un servizio di qualità in questo modo? In Emilia Romagna ci sono quasi 7mila dipendenti in meno tra regione e autonomie locali. Per non parlare del gap generazionale: sopra i 60 anni sono il 16,2%, sotto i 30 anni sono solo il 2%. Una situazione non sostenibile”.

“Lo sciopero – sottolineano i sindacati – ha motivi concreti: non solo assunzioni, ma anche sicurezza, che oggi è fondamentale per tutti, e il riconoscimento della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Intanto è in pieno svolgimento, anche a Piacenza, la campagna social di sensibilizzazione dei ministri e parlamentari che prevede l’invio di testi e immagini sui rispettivi profili facebook”. “Non intendiamo lasciare nulla di intentato – dichiara Claudia Civetta, sindacalista Fp Cisl – per far uscire i problemi del lavoro pubblico dall’ambito in cui questo tema è preda della retorica della buona volontà, per affrontare con pragmatismo i cambiamenti che lo rendano volano di sviluppo e anzi comparto strategico per il futuro delle comunità e del Paese”.