Dolci congelati senza specificarlo, allergeni non dichiarati e personale non formato: sanzionata pasticceria piacentina

Vendeva prodotti dolciari congelati senza specificarlo, non indicava gli allergeni e impiegava personale non formato: scatta la denuncia per la legale rappresentante di una pasticceria piacentina.

La sanzione fa seguito ad un accertamento realizzato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito di un’intensificata attività di controllo avviata a livello nazionale con l’approssimarsi delle festività natalizie.

Per la donna, oltre a una denuncia per frode in commercio, previste sanzioni amministrative per un valore di 3.000 euro.