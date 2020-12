Auto pirata falcia due donne uccidendone una, fermato l’autista dell’auto. I carabinieri sono risaliti al presunto responsabile grazie alla targa, ritrovata sul luogo dell’incidente, località Ferrai di Vernasca (Piacenza).

Il fatto è avvenuto verso le 18 del 19 dicembre. Sul posto la Pubblica Assistenza di Lugagnano e di Roveleto e l’automedica di Fidenza, per prestare i soccorsi alle due donne rimaste coinvolte nell’incidente. Purtroppo per una di loro non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra è stata trasportata in condizioni disperate a Parma. Si tratta di due cinquantenni che risiedevano a poca distanza dal luogo della tragedia.

Sul posto i carabinieri della stazione locale e il radiomobile di Fiorenzuola. Secondo una prima ricostruzione le due donne sono state travolte da un’auto mentre stavano camminando a lato della strada, e la vettura non si sarebbe fermata. La macchina, una Bmw, avrebbe sbandato andando a sbattere contro a un cassonetto (nella foto sotto) a lato della carreggiata, perdendo nell’urto la targa anteriore.

Da questa, i militari sarebbero risaliti nell’arco di pochissimo tempo al presunto responsabile, rintracciato nella sua abitazione. L’uomo si trova in stato in fermo ed è stato portato al carcere delle Novate.

In aggiornamento