Edilizia e sicurezza: su 59 controlli dell’Ispettorato del Lavoro comminate 40 sanzioni

Lo scorso 3 dicembre, il tavolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro si è riunito per analizzare le casistiche dell’incidentalità inerente al settore dell’edilizia.

L’incontro, presieduto dal Prefetto, ha visto la partecipazione di Ausl, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Inail, Associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali. Anche in quell’occasione sono stati esaminati i dati relativi all’incidentalità che, alla data del 31 ottobre 2020, ha fatto registrare nell’edilizia 5 incidenti gravi di cui un mortale. L’attività di controllo dell’Ausl nel medesimo periodo aveva permesso di controllare 175 cantieri; a seguito delle verifiche sono stati adottati 33 verbali principalmente riconducibili a violazioni inerenti la sicurezza ovvero l’organizzazione aziendale o alla non conforme predisposizione di misure preventive contro la caduta dall’alto. 59 le verifiche in edilizia effettuate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro alla data del 30 giugno 2020: in 40 casi sono emerse irregolarità.

Le situazioni di maggior criticità – viene sottolineato – sono quelle legate alla caduta dall’alto e al non corretto uso di attrezzature di lavoro all’interno dei cantieri, dovuto principalmente a carenze organizzativi. In tale incontro sono emerse diverse iniziative già in essere da parte dell’Ausl e dell’Itl in collaborazione con Cassa Edile e Scuola Edile: sono infatti stati prodotti e distribuiti depliant informativi anche durante gli incontri formativi periodici previsti ed organizzati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Sulla scorta degli elementi emersi al tavolo – spiega la Prefettura -, verrà effettuato un nuovo focus nelle prossime settimane, per analizzare le singole cause degli incidenti e le dimensioni delle aziende coinvolte, al fine di meglio comprendere come indirizzare in modo più mirato l’attività di supporto ed informazione che ogni Ente sta già svolgendo e valutando nel contempo i segmenti in cui attivare delle buone prassi che possano trovare applicazione su larga scala.