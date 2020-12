Effetto covid sul bilancio Ausl di Piacenza: meno 18 milioni di euro

Effetto covid sul bilancio Ausl di Piacenza: il conto economico della sanità, illustrato ai sindaci del territorio, mostra un netto segno meno, pari a 18 milioni e 100mila euro.

Un disavanzo che rappresenta, ovviamente, una “una perdita autorizzata, in linea con quanto concordato con la Regione” ha detto il direttore generale Luca Baldino. L’Azienda ha presentato richieste di rimborso di costi alla Protezione Civile e al Commissario Straordinario, con schede di progetto per la candidatura fondi POR-FESR e FSE. La presentazione di un bilancio – che rappresenta un sorta di preconsuntivo – con queste cifre è possibile, ha chiarito il direttore, perché condiviso con l’amministrazione regionale.

Tra i dati posti in evidenza figura un importante incremento complessivo dei costi (+2,81%) dovuto alla necessità di far fronte alla pandemia: incremento del costo dei beni + 7,17%, in particolare DPI, reagenti e diagnostici; incremento dei costi per mobilità passiva infraregionale (+3 milioni di euro) e riduzione stimata dei costi per mobilità passiva extraregionale, incremento del costo del personale e Simil-Alp (+4,5%) e del lavoro flessibile (+168,8%) principalmente per personale assunto per fronteggiare l’emergenza; incremento del costo delle convenzioni con MMG/PLS/CA per attivazione USCA e attività di monitoraggio, oltre che per l’impatto dei rinnovi contrattuali (+10%). Sul fronte delle donazioni, l’ammontare complessivo supera i 3 milioni di euro, impegnati per far fronte a spese (ad esempio per i dispositivi di protezione individuale) ed investimenti.

Il direttore Baldino ringrazia i sindaci del Piacentino per la positiva collaborazione avviata in questi mesi così difficili. “Ho sentito i colleghi di altri territori e so che non hanno un rapporto positivo con i loro amministratori” ha detto. Nel fornire infine l’importo complessivo delle risorse stanziate per il nuovo ospedale di Piacenza, 235 milioni di euro, e gli altri importanti investimenti che andranno a segno in ambito sanitario, il direttore Baldino ha annunciato l’intenzione di irrobustire l’ufficio tecnico dell’Ausl, con nuove assunzioni.

“Sulla salute e sulla sanità non si può lesinare – ha detto il presidente della conferenza socio sanitaria, Lucia Fontana – lo abbiamo visto bene, durante il covid. Concludiamo un anno che non avremmo voluto vivere, ma lo abbiamo fatto con coraggio e determinazione. Ricordo i momenti terribili che abbiamo attraversato: ringrazio Patrizia Barbieri, per il ruolo di guida che ha avuto, e anche Romeo Gandolfi, per il confronto continuo che abbiamo avuto. Grazie anche al direttore Baldino e ai suoi collaboratori”. Fontana infine ha ringraziato anche Giuseppe Armani, referente della segreteria organizzativa della conferenza, che passa il testimone a Cinzia Bianchini.

Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai sindaci. Il sindaco e presidente della Provincia Barbieri ha voluto sottolineare l’importante stanziamento per il nuovo ospedale di Piacenza. “E’ un riconoscimento importante per l’impegno dei nostri sanitari” ha detto, sottolineando anche il risultato strategico ottenuto con l’avvio del nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia a Piacenza.