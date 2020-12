Emergenza Covid, l’Ausl cerca supporto amministrativo. Domande entro il 16 dicembre

Emergenza sanitaria Covid 19, l’Azienda Usl di Piacenza cerca supporto amministrativo.

È stata attivata unaprocedura per il conferimento di incarichi occasionali o di collaborazione coordinata continuativa; il personale reperito con queste modalità sarà impiegato per lavori connessi alla situazione. Il supporto amministrativo consisterà prevalentemente in attività di data entry correlata all’attuale emergenza epidemiologica o altre similari che si potrebbero verificare in seguito. I candidati devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) e patente europea per l’uso del computer (Ecdl).

Gli interessati potranno inserire la propria candidatura qui. Il termine per la presentazione delle domande scade mercoledì 16 dicembre 2020.