Esce di strada con l’auto e finisce contro una cancellata: illesa

Esce di strada con l’auto e finisce contro la cancellata di una casa.

E’ rimasta fortunatamente illesa la ragazza coinvolta nel pomeriggio di venerdì in un incidente accaduto in via Borgonovo a Castel San Giovanni. Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’utilitaria che conduceva: la vettura ha sbandato finendo contro un palo della luce e concludendo la sua corsa contro la cancellata di un’abitazione (nella foto).

La donna è stata rapidamente soccorsa dall’ambulanza della Pubblica Assistenza Valtidone, intervenuta sul posto insieme all’auto infermieristica del 118 e ai vigili del fiuoco di Castelangiovanni: per lei solo un grosso spavento. Dei rilievi si occupa la polizia locale.