Farmaciauno: aumenta la richiesta per integratori alimentari e cosmetici

Nel 2020 il settore dell’integrazione alimentare e la vendita di cosmetici hanno fatto registrare risultati positivi, con il rafforzamento dei canali di acquisto online e una maggiore attenzione dei consumatori rispetto alla qualità dei prodotti.

Secondo il centro studi FederSalus con la collaborazione di IQVIA, il mercato italiano degli integratori alimentari ha realizzato un valore di 3,6 miliardi di euro nel 2019, con una crescita del 3,6% rispetto al 2018.

Le prescrizioni mediche di integratori sono state 28,6 milioni, mentre i prodotti sono stati comprati principalmente presso le farmacie online e di quartiere, in assoluto il canale preferenziale capace di ottenere un forte riscontro in termini di fiducia e rapporto qualità-prezzo. Ovviamente, il fenomeno è aumentato in modo esponenziale durante i mesi del lockdown, con un picco di acquisti di integratori nelle prime settimane di quarantena.

In calo le stime sulle vendite nell’ambito della cosmesi nel 2020 nei negozi fisici, secondo Cosmetic Italia, l’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche, soprattutto a causa della pandemia di Covid-19, tuttavia nel primo semestre 2020 si è registrato un incremento del 48,8% degli acquisti online di prodotti cosmetici tramite e-commerce.

Secondo l’indagine condotta da IQVIA e FederSalus, l’emergenza sanitaria ha spinto la crescita del settore dell’e-commerce farmaceutico, come dimostra l’incremento di vendite registrato da importanti player di settore come Farmaciauno, una farmacia online in grado di proporre agli utenti un ricco catalogo a prezzi concorrenziali.

Il mercato degli integratori alimentari in Italia

Gli integratori alimentari hanno vissuto un vero e proprio boom in Italia negli ultimi anni, infatti secondo i dati IQVIA il mercato è cresciuto in media del 42% considerando appena il quadriennio 2016/2020.

Soltanto nei primi 3 mesi dell’anno, il comparto è aumentato del 64%, mentre tra i prodotti più richiesti ci sono integratori di vitamine, di sali minerali e immunostimolanti, con i consumatori che prediligono sempre più la qualità dei prodotti naturali rispetto a quelli tradizionali.

Inoltre, aumenta la consapevolezza sopra l’uso coscienzioso degli integratori alimentari, da impiegare come implementazione di uno stile di vita sano, basato su un’alimentazione equilibrata e una regolare attività fisica.

Ovviamente, è indispensabile lavorare in merito alla diffusione di fake news, come ribadito anche da FederSalus, promuovendo una corretta informazione tra gli utenti e penalizzando i portali web che diffondono notizie false per incrementare le vendite.

Non a caso, secondo l’associazione il 59% dei consumatori sceglie le farmacie per acquistare integratori alimentari, affidandosi alle competenze di medici di base, specialisti e farmacisti per trovare i prodotti giusti per il trattamento di disturbi e l’integrazione della dieta.

Il settore della cosmesi nel 2020: bene le farmacie online

Per quanto riguarda il mercato della cosmesi, il 2020 sarà senza dubbio un anno complicato, infatti molte aziende registrano un calo delle vendite e una forte riduzione dell’export.

Secondo le rilevazioni di Cosmetic Italia, l’unico canale a crescere nel 2020 sarà l’e-commerce, con una stimativa di aumento delle vendite online del 35%. Se da un lato perdono quote considerevoli le profumerie, le erboristerie e le vendite dirette, il comparto delle farmacie virtuali e fisiche dovrebbe essere l’unico a tenere insieme ai canali della GDO.

Bene in particolare il settore dell’e-pharmacy, in forte crescite nel 2020, con una stima vicina ai 2 miliardi di euro di ricavi per la chiusura dell’anno in corso. Di fatto, le farmacie sono oggi il secondo canale di vendita per i prodotti cosmetici, dietro soltanto alla GDO, con una quota di mercato di circa il 20% e un trend positivo di grande espansione degli store farmaceutici digitali.

