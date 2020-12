Farnesiana, raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

In occasione dell’avvicinamento al Natale, l’Associazione piacentina “Rete” – Case Popolari organizza una raccolta alimentare al supermercato Sigma della Galleria del Sole, nel quartiere Farnesiana a Piacenza. Appuntamento sabato 19 dicembre a partire dalle ore 10.

“Si tratta – dichiara Manuel Radaelli dell’associazione “Rete” – di un nuovo momento per chiamare a raccolta tutti i cittadini sotto l’insegna della solidarietà verso i proprio concittadini che vivono delle difficoltà economiche, affinché si possa regalare loro un periodo di serenità proprio in concomitanza con le feste. Per chi fosse impossibilitato a contribuire direttamente alla raccolta alimentare nella giornata di sabato – informa -, l’Associazione “Rete” mette a disposizione un iban attraverso il quale effettuare donazioni”.

“Iban: IT62A0623012608000032175124. Intestato ad Associazione Rete Case Popolari. Aperto anche il canale WhatsApp per inviare segnalazioni sulle problematiche del quartiere, al numero 351 876 4351” – conclude Radaelli.