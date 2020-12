Ferriere Trail Festival, appuntamento al 2021 con la due giorni dedicata allo sport

Trenta aprile e 1^ maggio 2021. Sono i giorni della prossima edizione del Ferriere Trail Festival che Piacenza Natural Sport, la Pro Loco di Ferriere e Trail Valley stanno allestendo con grande cura per regalare a tutti i partecipanti una edizione davvero indimenticabile.

Sono ben 4 i percorsi che si potranno affrontare nel selvaggio e spettacolare territorio della Val Nure, nell’Appennino Emiliano, al confine con la Liguria: tutti i percorsi faranno capo a Ferriere (PC), il comune più esteso della provincia di Piacenza, e meta turistica da visitare in tutte le stagioni.

I percorsi

Il 30 aprile si partirà con la Three Valley Grand Tour, un percorso di ben 101 km e 6.000 m di dislivello. Si tratta del primo Ultra Trail completamente in provincia di Piacenza, fatta eccezione per uno sconfinamento di circa 4 km nel Comune di Santo Stefano d’Aveto in Liguria. Il tracciato interessa 4 Comuni: Ferriere, Santo Stefano D’Aveto (GE), Cerignale, Corte Brugnatella. Il percorso è stato studiato in modo tale che siano previsti passaggi su tutte le cime più alte del territorio: saranno ben sette le cime oltre i 1300 mt.

I finishers del TVGT otterranno 5 punti ITRA (International Trail Running Association), punti necessari per poter partecipare a gare come l’Ultra Trail du Mont Blanc.

Il primo maggio sarà la volta del Ferriere Classic Ring, 54 km con 3100 m di dislivello: anche su questo percorso, interamente all’interno del Comune di Ferriere, tranne un breve sconfinamento a Santo Stefano d’Aveto, si toccheranno sette cime oltre i 1.300 m. Questo percorso assegnerà 3 punti ITRA

Sempre il primo maggio si terranno altre due gare: la Carevolo Trail Race, 31 km per 1600 m D+- e 2 punti ITRA, e la Panoramic Trail Race, 20 km e 900 m D+-.

Le iscrizioni sono già aperte, ma vista l’attuale situazione gli organizzatori stanno attendendo gli sviluppi della pandemia COVID prima di pubblicare il regolamento definitivo.

Sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono comunque già disponibili tutte le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di iscrizione.