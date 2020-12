Festa dell’Immacolata, l’omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Madonna

Quest’anno l’emergenza sanitaria ha fermato le celebrazioni per la patrona Santa Barbara, con la caserma di strada Valnure che non ha potuto aprire le proprie porte alla cittadinanza come da tradizione, ma non è mancato da parte dei vigili del fuoco piacentini l’omaggio alla statua della Madonna Immacolata in piazza Duomo.

In occasione della festa dell’Immacolata, al termine della celebrazione eucaristica in Cattedrale, i vigili del fuoco sono saliti in quota con l’ausilio dell’autoscala per deporre una corona di fiori, benedetta dal vescovo, sulla sommità della colonna.