Venerdì 18 dicembre alle ore 10 si terrà la finale della Startup Competition “Il Valore dell’Acqua 4.0” promossa dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

L’evento sarà completamente online e visibile gratuitamente alla pagina Facebook di Urban Hub & Sportello Startup Piacenza (https://www.facebook.com/urbanhubpiacenza).

Durante la finale si sfideranno aspiranti imprenditori e Startup locali, nazionali e internazionali di alto profilo con competenze e innovazioni legate ai temi del dissesto idrogeologico, delle dighe e dei canali irrigui e di scolo.

A valutare le idee imprenditoriali una giuria composta da docenti universitari, tecnici esperti e qualificati, associazioni di categoria, enti territoriali, manager, Business Angel e specialisti di early-stage financing.

A coordinare l’iniziativa Urban Hub Piacenza con il supporto dell’incubatore Startupiacenza e la collaborazione di ART-ER (Società consortile dell’Emilia Romagna per lo sviluppo dell’innovazione) e IN-ER (Incubators Network of Emilia-Romagna), al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business per il territorio.

Grazie alla dotazione messa a disposizione da Urban Hub Piacenza, il progetto vincitore riceverà un voucher in denaro per la sperimentazione della propria innovazione all’interno del comprensorio gestito dal Consorzio, oltra a servizi di consulenza sales, marketing & distribution.