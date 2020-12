Fondazione, la Camera di Commercio candida Muselli e Prospiti “Maggiore spazio alle categorie economiche”

Rinnovo del consiglio della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Camera di Commercio candida Anna Muselli e di Luigi Prospiti.

Su di loro è caduta la scelta della Giunta Camerale, ha ricordato il presidente Filippo Cella: l’ente è chiamato a indicare due nominativi, un uomo e una donna, da inserire nella rosa dei candidati alla composizione del parlamentino di via Sant’Eufemia, 13 consiglieri più due. Anna Muselli, imprenditrice di 45 anni, è la titolare del salumificio San Carlo, “una realtà avente una valenza trasversale, commerciale, industriale e agroalimentare, con una missione internazionale, perché i prodotti vengono venduti in tutto il mondo” ha detto Cella. Luigi Prospiti è “un rappresentante dell’artigianato, che partecipa alla nostra camera e ringrazio della disponibilità che ha dato ad essere parte di questo binomio”.

“Sono due belle candidature – ha detto Cella – quello che mi preme precisare è come il sistema delle categorie sia stato molto tempestivo nel fornire queste nomine. Penso che si dovrebbe procedere rapidamente ad indicare il nuovo consiglio della Fondazione e che possa essere completata la definizione dei nuovi organi, in modo che l’ente possa riprendere il percorso di sostegno al tessuto socio economico del territorio, compito che è suo da statuto. In questo momento particolare auspico che le categorie abbiano altre rappresentanze, oltre a quelle indicate dalla Camera di Commercio, soprattutto abbia rappresentanze che possano ricoprire figure anche di governance – dice Cella – anche in commissioni più ristrette, avendo competenze di natura economico – finanziaria. Penso si debba tener conto di questo, nella futura struttura della Fondazione”.

A sentire queste parole il pensiero va a Alberto Rota, fino a qualche mese fa alla guida di Confidustria, associazione di riferimento anche dello stesso Cella. Un nome che è stato fatto più volte come successore di Massimo Toscani in Fondazione. “Mai come adesso il sistema sociale e quello economico sono correlati – ribadisce Cella -; il covid ha portato sconquassi e la funzione sociale delle imprese diventa fondamentale affinché la situazione non peggiori nel 2021. Spero quindi che venga apprezzata la nostra celerità nel fornire i nominativi e che vanga dato maggiore spazio ” nella nuova Fondazione “alle categorie economiche”.