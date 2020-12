Fondi Covid, dal Comune di Carpaneto 16mila euro per le scuole. “Carpaneto, come noto, consta di un nido e una materna statale, un nido e una materna paritaria, una scuola primaria e una secondaria di primo grado, che servono diverse centinaia di alunne e alunni, e altrettante famiglie. La necessità di intervenire in favore di questo ambito è duplice. Da un lato, si tratta di un sostegno diretto agli istituti: sappiamo che, purtroppo, le scuole hanno affrontato, e lo stanno ancora facendo, sfide durissime, avendo dovuto reinventarsi nel giro di pochi mesi, per poter continuare a svolgere la propria, fondamentale, funzione sociale ed educativa. Dall’altro lato, è un intervento indiretto in favore delle famiglie, che possono, in questo modo, di beneficiare di quanto messo a disposizione delle scuole dei propri figli; talvolta potendo ottenere direttamente uno sgravio economico” ha detto il sindaco Andrea Arfani.

Alla scuola materna paritaria “Don Burgazzi” verranno assegnati 8mila euro. Lo stesso importo viene attribuito alle scuole statali, così ripartito: per il nido comunale è stato impegnato l’importo di 2.000 euro, ad abbattimento orizzontale delle rette versate dalle famiglie; la scuola materna comunale riceve un importo di 2.000 euro, a sostegno delle proprie attività. Lo stesso accade per la scuola primaria e per quella secondaria di primo grado (attraverso, in questo caso, l’attribuzione al Consiglio Comunale dei Ragazzi), che riceveranno ciascuna 2.000 euro.

“Dall’inizio della crisi, la scuola è apparsa come l’ambito più dimenticato. I mesi di sospensione, il continuo cambio di modalità di gestione, le difficoltà per alunni e docenti. Con queste attribuzioni – ribadisce il primo cittadino – miriamo a dare la possibilità a ciascuna realtà di investire dove ne abbia necessità, realizzando progetti, o facendo fronte a esigenze più immediate e non rinviabili”.