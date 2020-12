Frana sulla strada del Passo del Brallo, viabilità ripristinata in 3 ore

A seguito delle forti piogge di queste ore, nella mattinata di domenica 6 dicembre si è verificato uno smottamento sulla strada di Dezza (frazione del Comune di Bobbio, in provincia di Piacenza), che conduce al Passo del Brallo.

Una colata di fango, neve e detriti ha invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bobbio e le Guardie Volontarie della sezione Alta Val Trebbia che hanno immediatamente chiuso al transito la strada comunale.

La polizia locale di Bobbio e il personale dell’Ufficio tecnico hanno coordinato l’intervento di ripristino della viabilità: subito si sono messe al lavoro le squadre di operai con le ruspe per rimuovere i detriti.

Dopo circa tre ore, alle ore 13 e 30 è stato possibile riaprire al traffico la strada.

La situazione della viabilità ordinaria e strade secondarie dell’Alta Val Trebbia è tutt’ora monitorata da parte degli agenti della polizia locale di Bobbio con un mezzo 4×4, in collaborazione con le altre forze dell’ordine locali e i carabinieri. In questo modo, qualora si verificassero ulteriori criticità, la squadra di pronto intervento – già messa in allerta dalle scorse ore – può con estrema tempestività intervenire con le pale meccaniche.