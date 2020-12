Gas Sales Bluenergy, positivo al Covid un altro giocatore. Allenamenti sospesi

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rende noto che nella mattinata di lunedì 21 dicembre un secondo atleta della squadra ha manifestato sintomi riconducibili a Covid-19.

Il giocatore è stato sottoposto a tampone antigenico rapido che ha dato esito positivo. In base alle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie l’atleta è stato immediatamente isolato al proprio domicilio. Nella giornata di martedì 22 dicembre tutto il gruppo squadra sarà sottoposto a tampone molecolare.

La Società – si legge in una nota – ha ritenuto opportuno, con pieno senso di responsabilità e in maniera precauzionale, sospendere gli allenamenti in attesa dell’esito dei test.