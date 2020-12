Gel e mascherine, Piacenza ottava in Italia per acquisti di dispositivi anti-covid

Gel e mascherine: Piacenza nella top ten delle città italiane che hanno acquistato più dispositivi di protezione individuale dall’inizio della pandemia.

Lo si apprende da una classifica pubblicata da “Il Sole 24 Ore” e realizzata a partire dai numeri forniti da Iqvia, società di consulenza specializzata nell’analisi dei dati in ambito sanitario. Secondo questa graduatoria, nel periodo di tempo che va da gennaio a settembre 2020, i piacentini hanno acquistato in media 3,96 confezioni tra mascherine e gel (i dati si riferiscono alle sole farmacie, mentre è esclusa la grande distribuzione e gli altri canali di vendita) per una spesa media di 0,73 euro. Un volume di affari che colloca Piacenza all’ottavo posto in Italia. In testa per acquisti di dispositivi anti-covid c’è Genova, seguita da Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece, si incontrano Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara.

I risultati di questa analisi – ipotizza il quotidiano economico – potrebbero dipendere da diverse caratteristiche del territorio: la qualità della rete delle farmacie, l’impatto locale delle campagne di sensibilizzazione, la percezione del rischio legata alla maggiore (o minore) esposizione al contagio della popolazione e l’indice di vecchiaia.

LA CLASSIFICA