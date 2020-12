Piacenza Expo, ripulito da ghiaccio e neve l’accesso all’ambulatorio tamponi

“Siamo dispiaciuti per i disagi subiti dagli utenti che questa mattina, per poter fare il tampone anti Covid nei locali del Padiglione 3 di Piacenza Expo, sono stati costretti a percorrere alcune decine di metri su un accesso pedonale parzialmente ghiacciato e ricoperto da neve”.

A comunicarlo è Piacenza Expo, dopo che la situazione aveva provocato le lamentele di diversi cittadini. “Appena – precisano – abbiamo saputo di questo disservizio – conseguente al mancato intervento di pulitura e di spalatura della neve, onere che non competeva a Piacenza Expo ma alla realtà che ha attualmente in utilizzo il Padiglione stesso – ci siamo tempestivamente attivati tramite il Comune di Piacenza, la Protezione Civile e l’Associazione Alpini, il cui intervento di spalatura e di pulizia ha garantito, in poco tempo, un accesso fruibile e senza alcun pericolo”.

“Ancora una volta, quindi, – concludono – Piacenza Expo si è messa a disposizione del territorio così come già fatto più volte nel corso di quest’anno segnato dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Lo ha fatto oggi, colmando una lacuna altrui, e continuerà a farlo anche in futuro mettendo le proprie strutture – soprattutto per necessità di distanziamento interpersonale – a disposizione di Enti e Associazioni del territorio che ne potranno avere necessità”.