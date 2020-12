Giulia Crespi lascia la Busa Foodlab Gossolengo

La società Busa Foodlab Gossolengo comunica di aver rescisso consensualmente il contratto in essere per la stagione sportiva in corso con la schiacciatrice Giulia Crespi.

La giocatrice originaria di Vimercate, nella stagione 2019/20 alla Pallavolo Capo d’Orso a Palau, chiude così il suo prestito a Gossolengo. “Tutta la squadra e lo staff – si legge in una nota – augurano a Giulia il meglio per il prosieguo della sua stagione pallavolistica”.