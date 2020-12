Gli auguri del sindaco Barbieri “Dal Natale la fiducia per guardare insieme al domani”

“Il Natale è un simbolo di speranza, in cui tutti possiamo ritrovarci e di cui abbiamo più che mai bisogno, in questo 2020”.

Inizia così il messaggio di auguri alla cittadinanza, affidato alla sua pagina Facebook, del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. “Ci siamo confrontati – scrive il primo cittadino – con difficoltà che ci hanno segnato profondamente, ma abbiamo riscoperto l’importanza di restare uniti e la capacità – che nessuna distanza può cancellare – di sentirci vicini gli uni agli altri. Ancor prima alle persone che non conosciamo, di cui possiamo solo intuire la sofferenza: è la solidarietà che sa farsi strada lungo le vie più impervie, ciò che ci rende umani”.

“So che questo non basta – prosegue Barbieri -, per i tanti che non potranno condividere con i propri cari la gioia delle festività. A loro va il mio pensiero e l’abbraccio di tutti i piacentini. Al tempo stesso, nell’essenzialità di un Natale diverso, spero che ciascuno di noi possa trovare il modo di trasmettere un po’ di calore a chi è solo, malato, a chi vive il forte disagio di una crisi che colpisce al cuore la nostra comunità. La condivisione autentica va oltre il sedersi intorno allo stesso tavolo: significa mettere amore in quello che facciamo, prendersi cura degli altri e del bene comune. Proprio come hanno fatto, in questi mesi, tutti gli operatori e i volontari che, ciascuno nel proprio settore, hanno affrontato in prima linea l’emergenza. La riconoscenza nei loro confronti ci ha resi più consapevoli e coesi, facendo appello al nostro senso di responsabilità nel proteggere non solo noi stessi, ma la salute di chi ci circonda. Non dimentichiamolo, ma partiamo da qui per aiutare, concretamente, coloro che subiscono le conseguenze più dure della pandemia, con quella generosità cui oggi ci richiama un messaggio che ha valore universale”.

“Buon Natale, Piacenza – conclude -, con l’augurio che possa portare in dono a noi tutti la fiducia nel guardare al domani. Insieme”.