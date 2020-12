Gli sportelli Iren di Piacenza si rinnovano, attivo un temporary point

Gli sportelli di Iren di Via Sopramuro a Piacenza si rinnovano: il prossimo 7 dicembre partono i lavori per renderli più accoglienti e più fruibili, che comporteranno la completa ristrutturazione dei locali. “Nuovi ambienti, nuovi spazi, nuova accessibilità e vicinanza alla clientela sono le parole d’ordine di questo importante intervento di riqualificazione – spiega Iren – che durerà qualche mese, il tempo necessario per completare le opere”.

Nel frattempo, Iren sarà comunque presente in città con un Temporary Point: dal 9 dicembre lo sportello temporaneo sarà attivo in Largo Matteotti,16 – Piacenza dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 sabato dalle 08,30 alle 12,30. Per evitare code Iren Mercato ha attivato un nuovo modo per fissare l’appuntamento tramite l’App gratuita Ufirst (che permette di prenotare l’accesso agli sportelli evitando file e assembramenti; per Iren la sicurezza è fondamentale e questa opportunità garantisce tempi di attesa in coda ridotti al minimo. La app Ufirst è disponibile per IOS ed Android sui rispettivi store.

Oltre al Temporary Point i clienti potranno utilizzare i seguenti canali di contatto:

– Numero verde 800 969696 da Lunedì a Venerdì 8-18 Sabato 8-13. Con una telefonata si possono richiedere attivazioni e subentri, volture e cessazioni, tutte le informazioni utili su consumi e fatture e sui metodi di pagamento e rateizzare le fatture

– APP IRenyou, disponibile per IOS ed Android, per gestire e consultare i contratti, inviare l’autolettura, verificare i pagamenti delle bollette evitando ritardi. Un modo semplice e veloce gestire le richieste.