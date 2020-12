Gmail, Youtube e Meet ko: segnalazioni da tutto il mondo. Disagi per le scuole

#googledown. E’ l’hashtag che in queste ore sta impazzando sui social per il malfunzionamento dei servizi Google.

Da Gmail a Drive, passando per Youtube, fino ai programmi per le videochiamate e la didattica a distanza Google Meet e Classroom: sono decine di migliaia le segnalazioni per il crash che sta mandando in tilt le comunicazioni in tutto il mondo.

Un disservizio durato un paio d’ore, dalle 13 alle 15 del 14 dicembre, quando il motore di ricerca ha ripreso a funzionare.