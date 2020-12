Gossolengo, dal Comune 20mila euro per la materna San Quintino

Gossolengo, dal Comune 20mila euro per la scuola materna paritaria San Quintino.

“L’Amministrazione Comunale – si legge in una nota del sindaco Andrea Balestrieri -, fin dagli inizi della pandemia, ha lavorato assiduamente con interventi mirati che hanno comportato importanti adeguamenti necessari a garantire, per tutti gli alunni di Gossolengo, la possibilità di usufruire delle strutture scolastiche presenti sul nostro territorio in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti anti covid”.

“La scuola materna paritaria San Quintino – continua la nota -, che allo stato attuale ospita 41 alunni, rappresenta un’importante realtà per il nostro paese sia per storicità sia per la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. In questo anno così particolare e difficile, come evidenziato da Don Igino Barani, importanti sono state le perdite di carattere economico dovute al primo lockdown: la chiusura forzata della scuola materna ha praticamente azzerato le entrate assicurate dalle rette degli iscritti e per la ripresa dell’anno scolastico in corso si sono resi necessari alcuni importanti interventi volti a garantire lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle vigenti normative anti contagio”.

“Per evitare che tale penalizzazione mettesse a rischio il funzionamento della struttura stessa – conclude il comunicato -, l’Amministrazione Comunale di Gossolengo è intervenuta concretamente deliberando un contributo di 20.000 euro; ciò garantirà alla scuola di poter proseguire nell’azione educativo- didattica programmata e alle famiglie frequentanti la possibilità di poter usufruire di questo servizio con continuità”.