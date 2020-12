Il Comune di Gossolengo (Piacenza) sceglie di “vestirsi a festa” in occasione di questo Natale in un modo particolare grazie agli studenti del Cassinari e alle associazioni del territorio.

Il sindaco Andrea Balestrieri sottolinea l’importanza dei fare rete e sostenersi in un anno così particolare. “Voglio fare i complimenti e ringraziare davvero tutti i cittadini che si sono impegnati e resi disponibili per il nostro Comune – dice in una nota -, la Giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza che non si sono risparmiati e hanno realizzato un piccolo presepe stilizzato sotto il portico del municipio oltre ad aver supportato i volontari delle associazioni a sistemare gli addobbi natalizi”. In particolare, la Pro Loco di Gossolengo ha ideato e allestito nella piazza di Gossolengo un albero di natale molto caratteristico e un pupazzo di neve a fianco, il tutto con materiale donato e di riciclo. “Evidenziamo il contributo della classe terza Scenografia dell’istituto Tramello Cassinari che ha dipinto l’albero di Natale in modo artistico, grazie ad un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento coordinato dai proff. Basile, Montuori, Righi e Parisi” – sottolinea il Comune.

Le associazioni del territorio, coordinate dall’assessore Perotti, hanno progettato insieme la decorazione della piazza e dei due viali principali di Gossolengo, Quarto e Settima con delle “palline natalizie”, che richiamano ogni associazione con un colore e una parola simbolo ed un logo univoco “Uniti per il Territorio”. Parallelamente i commercianti del territorio hanno aderito attivamente all’iniziativa di augurare un Buon Natale a tutti i cittadini con una unica locandina, sempre coordinata dall’amministrazione, con il medesimo logo delle associazioni, ma con una specifica riferita ai commercianti.