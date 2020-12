Grave incidente a Moretta di Borgonovo, auto finisce fuori strada

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 13 dicembre lungo la strada della Moretta, tra Borgonovo e Ziano Val Tidone.

Una vettura condotta da un giovane è uscita di strada per ragioni ancora in via di accertamento finendo la corsa in un campo al di sotto della sede stradale, dopo aver abbattuto alcune piante di un boschetto.

Pare che a bordo della macchina ci fossero cinque persone: assai complesse le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco e dei sanitari arrivati sul posto. I medici del 118 sono stati sbarcati dall’eliambulanza arrivata da Parma, che è ripartita senza caricare feriti per l’incombere dell’oscurità. Presenti anche le ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e della Pubblica Val Tidone, per i rilievi e la regolazione del traffico sono giunti i carabinieri.

I feriti più gravi sono due, sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza.