“I giganti dell’arte in cinque opere” Rassegna online per la Terza Età con Alessandro Malinverni

L’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza organizza, in collaborazione con lo storico dell’arte e docente Alessandro Malinverni, una piccola rassegna culturale on line rivolta alla Terza Età: “I giganti dell’arte in cinque opere“.

Il primo appuntamento è in calendario martedì 15 dicembre alle 11 sulla piattaforma Google Meet e avrà la durata di circa 40 minuti. Protagonista sarà Antonio Canova, raccontato dal professor Malinverni attraverso cinque grandi opere. La videoconferenza sarà visibile da pc, tablet e cellulari, senza la necessità di scaricare programmi particolari, ma semplicemente cliccando sul link che sarà inviato all’inizio dell’incontro. Gli utenti abituali delle iniziative promosse dall’Ufficio riceveranno via e-mail o tramite Whatsapp l’indirizzo cui collegarsi per seguire la videoconferenza, mentre per chi volesse aggiungersi è possibile compilare on line il modulo di iscrizione, alla pagina web https://cutt.ly/canova.

“In questa situazione in cui è preferibile, soprattutto per i soggetti più fragili, rimanere a casa – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati – ci sembrava stimolante offrire un momento di svago e ritrovo alternativo. Il professor Malinverni, che ringrazio, si è reso disponibile a questa piccola rassegna culturale che vuole essere un’occasione di condivisione, approfondimento e interazione, nella speranza di poter rivedere al più presto dal vivo tutte le bellezze del nostro patrimonio storico-artistico”. Gli appuntamenti seguenti della rassegna, dopo quello inaugurale del 15 dicembre, riprenderanno successivamente alle vacanze natalizie, per accompagnare i concittadini della Terza Età anche nei primi mesi del 2021.