I piacentini New Lucky Fella in streaming gratuito con il concerto “Oh Holy Night!”

Grazie alla collaborazione con Oltheatre, il gruppo artistico che dirige l’ex Teatro De Sica della città di Peschiera Borromeo (Milano) il Comune offrirà gratuitamente la visione in streaming dello spettacolo teatrale-musicale di quest’anno “Oh, Holy Night!”, realizzato dal giovane gruppo di artisti piacentini New Lucky Fella, con la direzione musicale di Elisa Dal Corso e Laura Amodeo.

La compagnia è nota a Piacenza per aver organizzato “Cupsong”, spettacolo musicale realizzato con la percussione di tazze, “Dezzamore” e “RicicloOrchestra”, lo spettacolo suonato con strumenti riciclati. Si tratta di un giovane gruppo di polistrumentisti provenienti dai migliori conservatori italiani, interpreti di repertorio popolare e internazionale caratterizzato da originali arrangiamenti con influenze classiche, pop e musical. Si sono conosciuti tutti al Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza. Tra i brani, natalizi e non, che proporranno durante il concerto ci saranno “Endless Night” tratto da “Lion King – the musical”, “Gesù bambin l’è nato” lauda piemontese natalizia e “Duerme negrito” canto popolare latinoamericano.

Grazie alla supervisione artistica del duo creativo di Oltheatre, Chiara Valli e Alessandro Velletrani, il giovane gruppo è stato guidato nella regia teatrale, realizzando uno spettacolo che si distingue per essere un mix di musica, poesia e teatro di narrazione. La regia di Oltheatre è stata studiata appositamente per la fruizione televisiva ad alto tasso di coinvolgimento, con il gioco sapiente di riprese volte a garantire un’amplificazione della fisicità della scena oltre all’esaltazione dei dettagli espressivi e sonori. Chiara Valli e Alessandro Velletrani si distinguono artisticamente per la competenza nella drammaturgia della luce e, nel caso specifico, hanno supportato lo sviluppo dello spettacolo giocando con un parziale uso delle proiezioni su tutte le pareti della platea, avvolgendo la performance dei New Lucky Fella in un’atmosfera suggestiva e amplificatrice del messaggio teatrale.

LO SPETTACOLO – “Oh, Holy Night!” Non è un concerto con le classiche canzoni di Natale, anzi molti brani scelti con la natività non c’entrano nulla. Si tratta invece di un evento performativo articolato tra musica e recitato che prende spunto dal repertorio musicale popolare, cinematografico e di arte figurativa per trovare connessioni di senso tra la storia sacra della natività e la vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco, quindi, che il rapporto tra Maria e Gesù diventa a livello universale quello di una madre con il figlio e la storia d’amore tra lei e Giuseppe quella di sposi moderni. Ancora, a dare un’ulteriore umanizzazione delle icone sacre, vi è anche dalla proiezione di quadri famosi sul grande schermo cinematografico presente in sala.

Si tratta di uno spettacolo che ha come obiettivo quello di mescolare sacro e profano e offrire uno spunto di riflessione sulla vita, la nascita, la morte e la rinascita che possa facilmente raggiungere un più ampio pubblico, dai bambini agli adulti, anche grazie al linguaggio fresco e al suggestivo e all’uso comunicante della luce. Per maggiori informazioni sullo spettacolo consultare il sito di Oltheatre , la sua pagina Facebook e Instagramo contattare il numero 392 6891533, anche via whatsapp. È necessario registrarsi online sul sito del teatro per partecipare all’iniziativa; il numero di posti è limitato. Per registrarsi: https://bit.ly/375SyNA.