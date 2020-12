Il barbiere di Siviglia in streaming: il 20 dicembre la “prima”. Annullato il concerto di San Silvestro

Nel periodo tradizionalmente dedicato all’inaugurazione della Stagione Lirica, e in ottemperanza al Dpcm del 3 dicembre che conferma la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico, la Fondazione Teatri di Piacenza sceglie di proporre comunque la “prima” in streaming de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Lo spettacolo sarà registrato a porte chiuse al Teatro Municipale e messo in onda in streaming première domenica 20 dicembre alle 15 e 30, gratuitamente su Youtube, grazie al supporto di Opera Streaming, primo portale regionale dedicato alla trasmissione dell’opera lirica, dove poi resterà visibile anche successivamente, in tutto il mondo, nelle stesse modalità già sperimentate nelle scorse settimane con il debutto di Aci, Galatea e Polifemo di Händel.

Il celebre titolo rossiniano, coproduzione della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza, sarà portato in scena nel classico ed elegante allestimento firmato per il Regio di Parma nel 2005 dal Maestro della regia Beppe De Tomasi, ripreso da Renato Bonajuto. Maestro concertatore e direttore sarà Nikolas Nägele, Kapellmeister alla Deutsche Oper di Berlino, sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini con il Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati. Nel cast giovani cantanti ma già considerati specialisti del repertorio rossiniano, quali Simone Del Savio, Manuel Amati, Marco Filippo Romano, Francesco Cascione, oltre a ben quattro piacentini: Giuseppina Bridelli, Mattia Denti, Stefania Ferrari e Simone Tansini, nel segno della continua attenzione agli artisti del territorio. Le scene sono di Poppi Ranchetti, i costumi di Artemio Cabassi e le luci di Michele Cremona.

La Fondazione Teatri di Piacenza informa inoltre che, in ottemperanza al Dpcm del 3 dicembre, è annullato il concerto di San Silvestro in programma il 31 dicembre con la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Leonardo Sini.

RIMBORSO BIGLIETTI – I biglietti precedentemente acquistati per Il barbiere di Siviglia di Rossini e per il concerto di San Silvestro verranno rimborsati: per tutte le informazioni è a disposizione la Biglietteria del Teatro Municipale, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, tel. 0523 492251, biglietteria@teatripiacenza.it. Sono riprogrammati il recital pianistico di Elia Cecino, in data 28 maggio 2021, e il balletto Felliniana della Compagnia Artemis Danza di Monica Casadei, in data 23 maggio 2021: per questi due spettacoli, come già comunicato, restano validi i biglietti precedentemente acquistati. Per chi volesse invece richiedere il rimborso, è possibile inoltrare richiesta alla Biglietteria del Teatro Municipale.