“Il calo dei positivi si è arrestato, dato che preoccupa. Prossime due settimane fondamentali”

Prosegue il calo dei nuovi positivi al Covid sul territorio piacentino, anche se in modo decisamente meno marcato rispetto alle settimane precedenti.

Un segnale che preoccupa l’Ausl, come ha rimarcato il direttore generale Luca Baldino presentando l’ultimo report sull’andamento dell’epidemia: “Il calo dei positivi si è arrestato, così come in Emilia Romagna e in Italia, e questo non è positivo; i positivi sono ancora tanti in giro, se la curva dovesse riprendere a salire partiremmo da 600 contagi alla settimana e questo è un elemento di preoccupazione. E’ fondamentale quello che accadrà nelle prossime due settimane: se i provvedimenti presi a livello governativo saranno sufficienti e se i nostri concittadini li seguiranno con attenzione, ci immaginiamo di poter vedere un ulteriore calo della curva epidemiologica; viceversa, se i positivi dovessero cominciare ad aumentare partiremmo da una base pià ampia rispetto a quella di settembre”.

I DATI PROVINCIALI – Sono 575 i contagi accertati dal 14 al 20 dicembre, -3% rispetto al dato dei sette giorni precedenti, con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 7,6%, contro il 10,8% dell’Emilia Romagna e il 12% a livello nazionale. Dei nuovi positivi, il 55% dei quali sono sintomatici, poco meno della metà (46,5%) sono stati scoperti attraverso il sistema di contact tracing. “Registriamo – ha spiegato Baldino – una crescita dei sintomatici rispetto alle scorse settimane, e anche questo è un segnale da tenere in considerazione. Un altro elemento che desta preocuppazione è il leggero incremento dei casi nelle fasce d’età sopra i 65 anni, perchè sono quelle più soggette a complicazioni”. 27 invece i positivi rilevati all’interno delle Cra (erano 43 la settimana precedente), di cui 15 ospiti e 12 operatori. Una situzione, quest’ultima, definita “decisamente sotto controllo”.

IL REPORT DELL’AUSL

In calo anche il numero delle persone in quarantena, passate in una settimana da 1.808 a 1.294, mentre si trovano in isolamento in quanto positive 1.092 persone. Aumentano invece gli interventi delle Usca: sono stati 699 contro i 617 della settimana precedente, 5 dei quali all’interno delle Cra. Si conferma elevato, purtroppo, il numero dei decessi: “Sappiamo che questa curva calerà più lentamente rispetto a quella di contagi e ricoveri – osserva Baldino -, il tasso di mortalità è dell’1,97% uno dei più bassi in Italia”.

Resta sotto controllo anche la situazione in ospedale: “Gli accessi al pronto soccorso nelle ultime due settimane si sono stabilizzati, i ricoveri scendono con gradualità e anche la situazione della terapia intensiva è sotto controllo”.