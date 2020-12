Il Comune di Rottofreno distribuisce 3300 kit anti covid agli ultra sessantenni

Saranno in distribuzione dalla prossima settimana dai volontari della Croce Rossa Italiana, del gruppo Scout Agesci e dal gruppo Alfa della Protezione Civile i 3300 kit anti Covid destinati agli ultrasessantenni del Comune di Rottofreno (Piacenza).

“Ogni kit sarà formato da 2 mascherine FFP2 e una confezione tascabile da 100 ml di gel idroalcolico e sarà consegnato gratuitamente a domicilio dai nostri volontari alla popolazione più esposta al rischio Covid” – spiega Graziella Gandolfini, assessore ai servizi sociali. “Abbiamo cercato sul mercato nazionale un prodotto Made in Italy acquistando direttamente dal produttore, ad un prezzo contenuto, mascherine e gel. Questo ci permette anche di sostenere le aziende del nostro Paese che in un periodo di forte recessione continuano a realizzare prodotti di elevata qualità. Il confronto tra differenti distributori ci ha permesso di risparmiare 13 mila euro in base ai preventivi riferiti ai costi standard del mercato – continua Gianmaria Pozzoli, assessore al bilancio, soldi che saranno quindi riutilizzati per altri interventi sociali”.

“Con questo gesto – conclude Raffaele Veneziani, sindaco di Rottofreno – vogliamo ricordare, soprattutto alla fascia di popolazione più a rischio, di utilizzare sempre mascherine ad alta protezione e seguire le misure barriere per evitare il contagio, sperando che il 2021 possa cominciare con una situazione epidemiologica migliore sul territorio e che ci consentirà presto di tornare alla normalità. Ringrazio a nome di tutto il Consiglio Comunale i volontari che in questi giorni casa per casa consegneranno questo kit”.