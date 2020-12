Il Consorzio MioVolley torna ad allenarsi “Segnale importante”

Ritorno in palestra per le formazioni di serie B1 e serie C MioVolley che nella scorsa settimana hanno ripreso le attività di preparazione atletica ed allenamento in vista del prossimo inizio dei campionati fissato dalla FIPAV.

Busa Foodlab e S.G.A. MioVolley si sono ritrovate rispettivamente sotto la guida dei coach Marzia Grandi e Flavio Anni e la supervisione del preparatore Paolo Bertoncini. Graduale la ripartenza dell’attività con il costante controllo dello staff medico volto alla prevenzione di infortuni muscolari. La serie B1 prenderà il via nel fine settimana del 23 gennaio con il Busa Foodlab, inserito nel girone A1, che sarà impegnato nella trasferta sul campo della Virtus Biella. Un percorso impegnativo in una formula del tutto inedita per Scarabelli e compagne. «Ritrovarci in palestra tutte insieme rappresenta un segnale importante – commenta capitan Chiara Scarabelli – Puntiamo a cominciare la nuova stagione al meglio delle nostre possibilità: dopo l’incertezza degli ultimi mesi il desiderio è quello di ripartire serenamente ed in sicurezza».

Se per la B1 è già definito il calendario, per la serie C risulta ancora da fissare la data di inizio del campionato: nonostante questo però grande entusiasmo emerge dalle parole di Francesca Passerini, libero della formazione S.G.A. MioVolley che nonostante la giovane età rappresenta l’elemento di maggior esperienza del gruppo. «Prima dello stop siamo state una delle squadre che ha continuato ad allenarsi – spiega Passerini – Siamo molto felici di avere ricominciato: mi auguro che la stagione inizi, credo molto nelle mie compagne di squadra».