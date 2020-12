Il Covid frena il crimine: nel 2020 calo sensibile dei reati (meno 59 %)

Netto calo dei reati, a causa dell’epidemia covid che ha limitato gli spostamenti. E’ tempo di bilanci e la Questura di Piacenza ha fornito il tradizionale report sull’andamento del crimine nella nostra città e provincia.

Il 2020, se confrontato con l’anno precedente, ha fatto segnare un meno 59 per cento reati contro la persona, 58 per cento in meno reati contro il patrimonio. Gli arresti sono stati 63, oltre mille gli indagati.

‘La parola d’ordine per noi, in questo anno così particolare, è stata ‘flessibilità’ – ha detto il questore Filippo Guglielmino -, con il personale che è stato ammalato, causa covid, al 10-11 per cento’. Le sanzioni covid comminate dalla polizia sono state 687, a cui se ne aggiungono 188 della polizia stradale, elevate nei confronti dei cittadini “solo quando è stato strettamente necessario”, come ha precisato il questore.

Nella tabella sotto il quadro dei reati nel Comune di Piacenza.

