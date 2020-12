Il Fiorenzuola ospita la corazzata Aglianese. Mister Tabbiani “Sarà dura, ma siamo pronti”

Nel weekend prima di Natale il Fiorenzuola si prepara ad una giornata da vero e proprio big match.

Domenica 20 dicembre alle ore 14.30 al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola sarà infatti tempo della sfida contro l’Aglianese, corazzata toscana al vertice della classifica con 18 punti totalizzati in 6 partite. Una sfida da bollino rosso per capitan Guglieri e compagni, che si troveranno di fronte una squadra allestita per competere fino in fondo per la promozione nei professionisti. Dopo un avvio pirotecnico, con le larghe vittorie a domicilio di Seravezza Pozzi (2-4) e Rimini (1-3) ed il tris rifilato al Forlì, nelle ultime due gare la squadra di mister Colombini ha dimostrato di aver tutte le carte per poter vincere il campionato, vincendo in extremis le gare con Sammaurese e Bagnolese. La fucina offensiva dei toscani è notevole, con Kouko e Brega (4 goal a testa) a fare da alfieri ad un gruppo composto da tante individualità importanti, tra queste quelle di Giordani, Remedi e Bellazzini.

In casa rossonera, dopo il rotondo 1-5 rifilato al malcapitato Corticella, si viaggia con grande entusiasmo, forti dei 13 punti totalizzati in 6 gare. Sono già 7 i marcatori stagionali nei 10 centri realizzati, segno di un collettivo sempre più forte che va ad esaltare le caratteristiche del singolo. In settimana è rientrato in gruppo Riccardo Stronati, fuori da 20 giorni per un guaio muscolare, e sarà convocabile da parte dello staff per la sfida. Mister Luca Tabbiani inquadra così la sfida con l’Aglianese: “Nelle prime gare avevamo qualche difetto di troppo, toccavamo troppo la palla e ricercavamo giocate individuali lontano dalla porta. Lavorando senza giocare nelle ultime settimane, e disponendo di una rosa di qualità, abbiamo avuto il tempo di mettere a posto alcune cose e le sfide con Seravezza e Corticella lo hanno dimostrato. Domenica giochiamo contro una squadra che a detta di tutti è la favorita per la promozione, forse anche più del Prato. L’Aglianese per rosa e per investimenti è una squadra importante, tra l’altro è stata anche costruita molto bene, messa bene in campo e con pochi punti deboli. Noi siamo curiosi di giocare questa partita e credo che siamo anche pronti a giocarla. Penso che faremo una partita di livello contro una squadra che finora ha fatto 6 vittorie su 6. Sono sicuro che come sarà dura per noi, lo sarà anche per l’Aglianese”.

Gli fa eco il Team Manager Luca Baldrighi, fresco delle 100 panchine festeggiate con la squadra: “Fin dall’inizio della stagione ho avuto la sensazione che tra le nostre fila si potesse creare un gruppo molto coeso nonostante le difficoltà date dalla pandemia. Il nostro è un girone complicato, ci sono società che hanno fatto investimenti importanti, e dove nessuna gara può essere definita facile. Domenica arriva una Aglianese che finora ha dimostrato di essere molto forte, ma credo che sia una partita che non ha bisogno di stimoli. Sono fiducioso di poter disputare una buona gara, il gruppo è compatto”. Il Fiorenzuola vuole regalarsi una giornata da grande protagonista contro la favorita del campionato. Schermi accesi per i tifosi rossoneri sul canale ufficiale di YouTube, con la diretta streaming gratuita della sfida a partire dalle 14.30.