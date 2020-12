Ancora precipitazioni sul piacentino, con pioggia e nevicate fino al weekend.

Giovedì 10 dicembre – le previsioni Arpae – la mattinata sarà nuvolosa, con deboli nevicate sopra 600 m; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 8 °C in pianura. Venerdì 11 dicembre al mattino si prevede un nuovo aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 600 m; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 800 m. Temperature minime del mattino comprese tra -4 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.

Anche sabato 12 dicembre – riportano gli esperti di 3b Meteo – a Piacenza sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti. Parziali aperture si verificheranno durante la seconda parte della giornata, ma nella notte possibili altre precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 895m. Domenica 13 dicembre atteso un deciso miglioramento, con tempo soleggiato salvo nubi basse o nebbie al mattino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1829m.