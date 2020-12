Il premio “Manager dell’Anno 2020” alla memoria di Cesare Betti.

Lo storico direttore di Confindustria Piacenza, stroncato dal covid lo scorso marzo, è stato omaggiato nel corso di una cerimonia organizzata presso la sede degli industriali insieme ad amici, parenti – la targa per il riconoscimento è stata consegnata alla figlia Chiara – e colleghi. “Purtroppo è il primo anno che Federmanager consegna questo premio alla memoria di una persona, ne avremmo fatto volentieri a meno – ha commentato Michele Vitiello, presidente di Federmanager – . Cesare Betti incarnava alla perfezione quei valori che la nostra associazione cerca di portare avanti quotidianamente: di lui mi hanno colpito in particolare l’estrema fiducia che riponeva nei giovani e la grande capacità di lavorare in squadra”.

Caratteristiche riconosciute a Betti, nominato direttore nel 2002, anche dai vari presidenti di Confindustria che negli anni lo hanno accompagnato. Giuseppe Parenti, Emilio Bolzoni, Sergio Giglio e Alberto Rota lo hanno ricordato come un “uomo appassionato delle sfide, dotato di sensibilità e delicatezza rare. Cesare – hanno detto – era un consigliere, una figura di riferimento, un valore aggiunto per il territorio piacentino”. “E’ stato un uomo che ci ha insegnato che per ottenere i risultati bisogna far fatica” – la testimonianza di Massimo Toscani, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ente in cui Betti era membro del consiglio di amministrazione.

Un ricordo, tramite video, è arrivato anche dal prefetto di Piacenza Daniela Lupo e dal sindaco Patrizia Barbieri. “Betti è stato un uomo innamorato di Piacenza – ha detto il primo cittadino -, una persona capace, coraggiosa ed illuminata, che ha portato valore a tutto il territorio. La sua scomparsa rappresenta una ferita per tutti quanti”.

IL PREMIO MANAGER DELL’ANNO – L’attribuzione di questo premio avviene dal 2012. In passato, tra gli altri, lo hanno ricevuto: Antonio Cerciello (Nordmeccanica), Marco Livelli (Jobs), Federico Ghizzoni ( Unicredit), Dante Pattini (Terrepadane) , Valter Alberici ( Gruppo Allied), Roberto Scotti ( Bolzoni) , Giancarlo Cavanna, ( Laminati Cavanna) Giuseppe e Clara Conti, Sergio Doriguzzi ( SAIB).