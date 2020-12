Piacenza Calcio 1919, in collaborazione con il club “Vecchio cuore biancorosso” ha deciso di scendere in campo questo Natale al fianco dei nostri abbonati “over 75” della stagione 2019/2020.

Nella giornata di venerdì, grazie allo straordinario apporto dei volontari del fan club biancorosso, è infatti partita la distribuzione ai nostri abbonati della membership card del “Vecchio Cuore Biancorosso” sia nella città di Piacenza che in tutta la Provincia, ma non solo.

Un’iniziativa nata per stare vicini ai nostri tifosi over 75 che riceveranno, oltre alla sopra citata card, una serie di gadget biancorossi e gli auguri del Presidente del Piacenza Calcio 1919 Roberto Pighi e del Presidente del “Vecchio cuore biancorosso fans club” Pietro Rebecchi.

Foto 2 di 2



Roberto Pighi, Presidente del Piacenza Calcio, afferma: “I nostri tifosi sono un bene prezioso e il segno distintivo del club. Questo anno tremendo ci ha insegnato tanto e ci ha riportato a riconoscere i valori importanti. Abbiamo voluto premiare i nostri tifosi di vecchia data, ma nel futuro non ci fermeremo solo a loro. Perché il Piacenza Calcio deve saper sempre dire grazie, a chi si spende ogni giorno per sostenere o anche solo tifare un simbolo così unico ed importante per il nostro territorio, per la nostra gente, per la promozione del nostro territorio”.

Gianluca Vesentini, VicePresidente Vecchio Club Biancorosso, sottolinea: “Una bellissima iniziativa per cui ringrazio i ragazzi del fans club e il Piacenza Calcio. Per noi, poter vedere l’espressione e la commozione sul viso dei nostri fedelissimi over 75 l’ha resa ancora più speciale”.

In caso di mancata recezione dell’omaggio è possibile contattare la sede del Piacenza Calcio al numero 0523/652210 o scrivendo una mail a segreteria@piacenzacalcio.it