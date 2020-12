“Un simbolo di vita, ambientato nel cuore martoriato di Piacenza, per trasmettere speranza alla fine di un anno così drammatico e crudele”.

Così il giornalista Thomas Trenchi, presenta la sua ultima opera, un piccolo presepe interattivo in mostra nella vetrina del palazzo Inps di fianco a piazzetta San Francesco a Piacenza. La natività, realizzata con un’ambientazione contemporanea, raffigura la tradizionale capanna con Maria, Giuseppe e Gesù Bambin in mezzo alla piazza – deserta – della nostra città. I cavalli del Mochi sono stampati con una stampante 3d. Ogni mezz’ora (nei seguenti orari: 18-18.30-19-19.30-20-20.30-21) il presepe si accende e riproduce il passaggio dal giorno alla notte.

Presepe interattivo – grazie a un codice QR affisso in vetrina, i passanti possono riprodurre una video-narrazione del presepe direttamente sullo smartphone. La realizzazione del presepe di piazza Cavalli è stata possibile grazie all’aiuto di Automotive Group per la scansione dei cavalli, Liceo Colombini e 3D Tech per la stampa, Inps per lo spazio espositivo, Francesco De Stefano per la fotografia e Dodo Interior Design per il trasporto, nonché Elisa Malacalza per il testo e Roberto Uggeri per la voce contenuti nella video-presentazione.